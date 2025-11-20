NA FRENTE DO PAI

Ladrão preso por matar jovem durante emboscada em falsa compra é transferido da Bahia para SP

Beatriz foi morta no dia 1º de novembro em uma emboscada na frente do pai e do namorado



Wladmir Pinheiro

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:14

Isaías dos Santos da Silva, preso acusado de atirar e matar Beatriz Munhos durante assalto Crédito: Reprodução/TV Globo

O homem suspeito de atirar e matar Beatriz Munhos, de 20 anos, durante um assalto, foi transferido da Bahia para São Paulo nesta quinta-feira (20). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) paulista confirmou a chegada do suspeito ao estado.

Beatriz foi morta no dia 1º de novembro em uma emboscada, na frente do pai e do namorado, durante a venda de um drone, negociado previamente pela internet. O crime aconteceu no bairro de Sapopemba, em São Paulo.

Isaías dos Santos da Silva, 23 anos, foi localizado e preso na última terça-feira (18) em Mirante, município a 495 km de Salvador. Ele desembarcou em São Paulo nesta manhã, escoltado por policiais do estado, após uma operação conjunta entre as forças de segurança paulista e baiana.

Spray de pimenta e tiros

Segundo as investigações, os criminosos simularam interesse na compra do aparelho, que custaria R$ 27 mil, e marcaram um encontro para a entrega. A família viajou de carro de Sorocaba, interior de São Paulo, até o local combinado. Lá, foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.

Enquanto o pai, Lucas Munhoz, e o namorado, Leonardo Jesus da Silva, estavam fora do veículo, Beatriz, que havia permanecido dentro do carro, reagiu ao assalto. Ela abriu a porta e disparou spray de pimenta contra um dos bandidos. Em resposta, o criminoso efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo a jovem na cabeça, que morreu no local.

"Foi uma emboscada, foi um golpe, mas a gente tinha entregue tudo, por que o cara atirou na cabeça da minha filha? Eles não têm o mínimo de discernimento por nada, de consideração com ser humano", desabafou o pai de Beatriz em entrevista.

Após o tiro, o namorado tentou impedir a fuga do assaltante, segurando a bolsa térmica de entregador que ele usava. O criminoso, no entanto, conseguiu se soltar, abandonou o objeto e fugiu com o comparsa. As imagens do assalto foram registradas por uma câmera de segurança.

Investigação e prisões

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, Isaías dos Santos da Silva, agora preso, já possuía três passagens anteriores por roubo.

O delegado Guilherme Leonel Santos, da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), afirmou que o suspeito confessou o crime. "Ele foi reconhecido por uma das vítimas por foto. Aqui ele confessou. Ele falou que atirou no susto por causa do spray de pimenta", declarou o delegado, segundo o portal G1. A transferência de Isaías para São Paulo já foi solicitada.

Esta é a segunda prisão relacionada ao caso. Anteriormente, Lucas Kauan da Silva Pereira, de 18 anos, identificado como o suposto piloto da moto utilizada no crime, já havia sido detido. Sua defesa informou que ele nega envolvimento e que cumpria medida de liberdade assistida.