REPERCUSSÃO

Tarcísio diz que prisão de Bolsonaro ignora laudos médicos: 'Injustiça'

Governador afirma que medida afronta a dignidade humana e reforça solidariedade ao ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:01

Jair Bolsonaro e Tarcísio Crédito: Reprodução

Ao comentar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a defender o aliado e afirmou que seguirá “firme” ao seu lado. Em mensagem publicada nas redes sociais neste sábado (22), Tarcísio declarou que Bolsonaro tem enfrentado “ataques e injustiças com a firmeza e coragem de poucos”.

O governador sustentou que a decisão que levou à prisão do ex-presidente teria ignorado avaliações médicas e apelos encaminhados por diferentes fontes. Segundo ele, ao desconsiderar esses laudos, a medida também “atenta contra a dignidade humana”.

Tarcísio concluiu dizendo que continuará empenhado em buscar a revisão da ordem judicial e que pretende trabalhar para que, nas palavras dele, “essa injustiça seja reparada o quanto antes”.

A prisão do ex-presidente

A ordem de prisão preventiva contra Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo apontado na decisão é a convocação de uma vigília de apoiadores, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, em frente à residência do ex-presidente em Brasília. Bolsonaro também teria tentado remover a tornozeleira eletrônica e tinha risco de fuga, na avaliação do ministro.

Moraes justificou a medida com base no “risco para a vida de terceiros e para a própria integridade” de Bolsonaro, caso a manifestação escalasse. A prisão preventiva ainda não representa o cumprimento da pena imposta a ele - a decisão é cautelar, para garantir a ordem pública.