Homem é preso após ameaçar a mãe com facão e prometer beber o sangue dela

Yan Inácio
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:52
Um homem foi preso na quarta-feira (19) após ameaçar matar a própria mãe, de 55 anos. As ameaças eram constantes e a mulher tinha medidas protetivas contra o filho. O caso aconteceu em Carauari, no Amazonas.
A vítima foi à delegacia para denunciar as intimidações. A delegada Renata Viana disse ao G1 AM que a mãe afirmou que o filho é usuário de drogas e havia descumprido medidas protetivas determinadas em julho.
Segundo a mulher, o filho afirmava com frequência que iria “matá-la e beber o sangue dela” e já tentou matá-la com um facão. Ela precisou se esconder no guarda roupa de uma vizinha para fugir da tentativa de homicídio.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após o depoimento da vítima, a polícia encontrou o suspeito no bairro Conjunto da Caixa, onde ele foi preso em flagrante. Ele responderá por descumprimento de medida protetiva e ameaça e ficará à disposição da Justiça.