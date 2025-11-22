CRIME

Homem é preso após ameaçar a mãe com facão e prometer beber o sangue dela

Filho fazia ameças constantes contra a própria mãe

Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:52

Homem que roubou e agrediu foliã no carnaval é preso Crédito: Divulgação/SSP

Um homem foi preso na quarta-feira (19) após ameaçar matar a própria mãe, de 55 anos. As ameaças eram constantes e a mulher tinha medidas protetivas contra o filho. O caso aconteceu em Carauari, no Amazonas.

A vítima foi à delegacia para denunciar as intimidações. A delegada Renata Viana disse ao G1 AM que a mãe afirmou que o filho é usuário de drogas e havia descumprido medidas protetivas determinadas em julho.

Segundo a mulher, o filho afirmava com frequência que iria “matá-la e beber o sangue dela” e já tentou matá-la com um facão. Ela precisou se esconder no guarda roupa de uma vizinha para fugir da tentativa de homicídio.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14