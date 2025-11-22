Acesse sua conta
Troca de tornozeleira de Bolsonaro foi por violação, e não por falha de bateria, segundo investigadores; aliados negam

O alerta foi emitido às 0h08 e aponta uso de equipamento de solda para retirar capa de proteção da tornozeleira, segundo publicação

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:12

Jair Bolsonaro em frente
Jair Bolsonaro em frente Crédito: Reprodução

A tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por volta das 6h deste sábado (22), foi substituída durante a madrugada após a constatação de uma violação grave do equipamento, segundo investigadores da Polícia Federal. De acordo com os jornais Folha de S. Paulo e do O Globo, o motivo da troca não teve relação com falta de bateria, como foi divulgado por aliados de Bolsonaro.

O alerta foi emitido às 0h08 pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal, órgão da Secretaria de Administração Penitenciária. A equipe de segurança foi acionada e chegou à casa de Bolsonaro logo em seguida. A escolta confirmou a falha no equipamento e realizou a troca do aparelho.

Jair Bolsonaro é preso no DF

Movimentação na sede da PF no DF após prisão de Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Movimentação na sede da PF no DF após prisão de Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Movimentação na sede da PF no DF após prisão de Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro por Reprodução/Redes sociais
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Movimentação na sede da PF no DF após prisão de Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil

Bolsonaro disse aos agentes que não teve intenção de romper a tornozeleira. Ele alegou que poderia ter havido alguma falha enquanto dormia. Após a substituição, voltou a dormir e acordou com a chegada da Polícia Federal para cumprir a ordem de prisão preventiva.

Investigadores relataram à publicação que houve uma tentativa de arrancar a carcaça do dispositivo utilizando materiais de soldagem. A Polícia Federal realizará perícia no equipamento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

Tarcísio diz que prisão de Bolsonaro ignora laudos médicos: 'Injustiça'

Defesa diz que prisão traz 'risco de vida' a Bolsonaro e critica decisão

Aliados do ex-presidente dizem que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) utilizou o problema no equipamento para pedir a prisão apresentado pela Polícia Federal. A solicitação havia sido protocolada na noite de sexta-feira (21) após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília de orações em frente ao condomínio do pai, antes da falha do equipamento.

Bolsonaristas ouvidos pela Folha alegam que Moraes 'forçou a barra' para pedir a prisão do ex-presidente. 

