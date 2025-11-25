STF

Ex-comandante da Marinha Almir Garnier é preso após condenação por tentativa de golpe

Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro, também foram presos nesta terça (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:57

Almirante Garnier foi condenado por tentativa de golpe de Estado Crédito: Ton Molina/STF

O ex-comandante da Marinha do Brasil, Almir Garnier, foi preso nesta terça-feira (25), em Brasília. Ele foi condenado a 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado. Além dele, foram presos Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do governo Bolsonaro, também condenados.

O processo que julgou a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2023, no Supremo Tribunal Federal (STF), teve diversos desdobramentos nesta terça-feira (25). A Corte decretou que o processo de Jair Bolsonaro (PL), Alexandre Ramagem e Anderson Torres por golpe de Estado transitou em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos para os casos e que eles já podem começar a cumprir a pena.

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos foi preso em uma unidade militar da Força em Brasília. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo. Ele foi condenado a 24 anos de prisão. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, o militar ficará preso na Estação Rádio da Marinha, na capital Federal.

Garnier foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.