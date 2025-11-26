Acesse sua conta
Único que foi para Papuda, Anderson Torres começa a cumprir pena; veja como é rotina

Unidade é destinada a presos com direito a Sala de Estado-Maior

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:31

Ex-ministro da Justiça Anderson Torres
Ex-ministro da Justiça Anderson Torres Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, será o local onde Anderson Torres começará a cumprir a pena de 24 anos imposta pelo Supremo Tribunal Federal. A unidade militar, que funciona ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, é destinada a presos com direito a Sala de Estado-Maior - caso de autoridades, advogados e militares.

A Papudinha tem capacidade para 60 internos e, no início de novembro, abrigava 52 deles. A estrutura conta com oito alojamentos coletivos, cada um com banheiro, cozinha, lavanderia, sala e dormitório. Todas as áreas foram reformadas em 2020 e, segundo a PM, as celas recebem ventilação e limpeza diariamente. Apesar disso, Torres ficará em espaço individual.

Os detentos podem usar ventiladores, televisão e receber itens de higiene e vestuário conforme as regras da administração penitenciária. A corporação afirma que o batalhão oferece “condições adequadas, seguras e humanizadas de custódia”, incluindo área de esportes, pista de caminhada e atendimento médico regular. Visitas acontecem duas vezes por semana, inclusive íntimas, seguindo a legislação.

A Polícia Militar destaca ainda que leitura e trabalho podem reduzir a pena, que há acompanhamento espiritual diário da Capelania da PM e do Corpo de Bombeiros, e que o tratamento preserva “a integridade física, moral e psicológica dos internos”.

A decisão do Supremo

A determinação para que o ex-ministro cumpra pena na Sala de Estado-Maior partiu do relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes. Torres foi condenado por integrar o núcleo central da tentativa de ruptura democrática entre o fim de 2022 e o início de 2023. Entre os oito réus condenados definitivamente pelo STF, ele é o único que começará a cumprir pena na Papuda.

Nos bastidores, havia expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro também fosse enviado à Papudinha. Moraes, porém, decidiu manter o ex-chefe do Executivo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava preso preventivamente após a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.

O STF condenou Torres a 24 anos por integrar o núcleo central da tentativa de golpe que buscava impedir a posse de Lula e romper a ordem democrática entre o fim de 2022 e o início de 2023. Segundo a investigação, ele atuou em dois grupos. 

- Núcleo de Desinformação: participou da produção e divulgação de notícias falsas sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas, inclusive em lives e reuniões ministeriais;

- Núcleo Jurídico: ajudou na formulação de documentos golpistas, como a minuta de decreto que previa instaurar Estado de Defesa no TSE. A minuta foi achada na casa dele.

Anderson Torres é jurista e delegado da Polícia Federal. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (2020–2022) e, depois, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também já havia sido secretário de Justiça e Cidadania do DF.

