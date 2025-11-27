FILHO 04

Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses por liderar trama golpista

Metrópoles

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:00

Jair Renan Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O vereador de Balneário Camburiú Jair Renan Bolsonaro (PL) chegou pouco depois das 9h desta quinta-feira (27) para visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na prisão, na Superintendência da PF em Brasília. Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por liderar trama golpista. Bolsonaro segue preso na Superintendência da PF por enquanto.

O filho 04 de Bolsonaro tem visita autorizada de 30 minutos, tempo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).