Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses por liderar trama golpista

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:00

Jair Renan Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

O vereador de Balneário Camburiú Jair Renan Bolsonaro (PL) chegou pouco depois das 9h desta quinta-feira (27) para visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na prisão, na Superintendência da PF em Brasília. Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por liderar trama golpista. Bolsonaro segue preso na Superintendência da PF por enquanto.

O filho 04 de Bolsonaro tem visita autorizada de 30 minutos, tempo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Jair Bolsonaro

