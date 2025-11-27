Acesse sua conta
Clubes militares se manifestam sobre prisão de generais condenados

Ex-comandantes das Forças Armadas e outros militares foram condenados pelo STF por participação na trama golpista e estão na prisão

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:03

Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier
Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier Crédito: Fotografia Metrópoles

A Comissão de Interclubes Militares se manifestou, nesta quarta-feira (26), sobre a prisão de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas que foram condenados na ação da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota oficial, a entidade reclamou do processo, das penas e da prisão imediata.

“A decisão de decretar a prisão dos militares ao fim do processo levanta preocupações sérias e não pode ser tratada como um ato meramente protocolar. Quando um julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com precisão jurídica pelo ministro Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor, e não ignorados”, diz o texto, assinado pelo almirante Alexandre José Barreto de Mattos, presidente do Clube Naval; general Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar, e brigadeiro Marco Antônio Perez, presidente do Clube da Aeronáutica.

Os condenados do núcleo crucial da tentativa de golpe

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. Condenado a 26 anos. por Isac Nóbrega/PR
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Condenado a 24 anos de prisão. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Almirante Garnier, ex-comandante da Marinha. Condenado a 24 anos de prisão. por Ton Molina/STF
Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Condenado a 21 anos. por Gustavo Moreno/STF
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal. Condenado a 16 anos. por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista. Pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto. por Adriano Machado/Divulgação
1 de 7
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Condenado a 27 anos e 3 meses. por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

