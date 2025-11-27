TENTATIVA DE GOLPE

Clubes militares se manifestam sobre prisão de generais condenados

Ex-comandantes das Forças Armadas e outros militares foram condenados pelo STF por participação na trama golpista e estão na prisão

Metrópoles

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:03

Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier Crédito: Fotografia Metrópoles

A Comissão de Interclubes Militares se manifestou, nesta quarta-feira (26), sobre a prisão de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas que foram condenados na ação da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota oficial, a entidade reclamou do processo, das penas e da prisão imediata.

“A decisão de decretar a prisão dos militares ao fim do processo levanta preocupações sérias e não pode ser tratada como um ato meramente protocolar. Quando um julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com precisão jurídica pelo ministro Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor, e não ignorados”, diz o texto, assinado pelo almirante Alexandre José Barreto de Mattos, presidente do Clube Naval; general Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar, e brigadeiro Marco Antônio Perez, presidente do Clube da Aeronáutica.