Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil lidera ranking de supersalários no funcionalismo, aponta estudo

Gasto total é 21 vezes superior ao registrado na Argentina, a segunda colocada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:42

Esplanada dos Ministérios
Esplanada dos Ministérios Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Movimento Pessoas à Frente coloca o Brasil no topo de um ranking internacional de supersalários no serviço público. A pesquisa analisou remunerações acima do teto constitucional em 11 países - entre eles Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Argentina - e concluiu que nenhum deles gasta tanto quanto o Brasil com contracheques que ultrapassam o limite oficial. As informações são do jornal Extra.

De acordo com o estudo, entre agosto de 2024 e julho de 2025, supersalários consumiram R$ 20 bilhões dos cofres públicos. O montante representa um gasto 21 vezes superior ao registrado na Argentina, a segunda colocada. No total, o Brasil tem 53,5 mil servidores ativos e inativos recebendo acima de R$ 46.366,19, valor que constitui o teto constitucional.

A análise mostra que a maior parte dessas remunerações está concentrada em carreiras jurídicas. Quase 11 mil juízes brasileiros receberam mais de US$ 400 mil no período, valor superior ao pago a magistrados em sete dos dez países avaliados. Procuradores, advogados da União e membros do Ministério Público também figuram entre os grupos mais beneficiados. A pesquisa utiliza a paridade do poder de compra (PPC), que permite comparar o real impacto das remunerações em diferentes moedas.

Nos Estados Unidos, terceiro país do ranking, pouco mais de 4 mil servidores ultrapassam o limite. Nos demais países analisados, nenhum supera 2 mil casos - e a Alemanha não registrou sequer um pagamento acima do teto.

O Movimento Pessoas à Frente é uma articulação suprapartidária que reúne especialistas, servidores públicos, parlamentares, integrantes do Judiciário, órgãos de controle e organizações da sociedade civil com o objetivo de propor melhorias na gestão de pessoas do Estado brasileiro. O grupo foi criado com intenção de participar do debate sobre o serviço público e produz pesquisas sobre remunerações e critérios de desempenho, defendendo maior transparência, eficiência e racionalidade no funcionalismo. O movimento é apoiado por instituições do terceiro setor, como Fundação Lemann, Humanize e República.org.

Impacto na desigualdade

O levantamento também quantifica o efeito dos supersalários na distribuição de renda brasileira. Aproximadamente 40 mil servidores integram o grupo de 1% mais rico do país, com renda anual superior a R$ 685 mil. Desse universo, 49,8% pertencem à magistratura e 21,1% ao Ministério Público. Para os pesquisadores, essa dinâmica transforma o Estado em “veículo de concentração de renda”, ao recolher impostos da população e redistribuir parte significativa a um grupo restrito do funcionalismo.

Diante dos dados, o Conselho Nacional de Justiça afirmou, em nota, que os tribunais têm autonomia para fixar remunerações e que o CNJ atua apenas posteriormente, verificando e suspendendo pagamentos irregulares. “Os salários são fixados por cada tribunal e o CNJ exerce um controle posterior e examina eventual ilegalidade”, declarou.

O Ministério da Gestão e Inovação informou que, no Executivo Federal, apenas 1% dos 1,2 milhão de servidores recebe acima do teto, devido a parcelas indenizatórias previstas em lei - como adicionais noturnos, de férias, insalubridade e periculosidade -, que não entram no cálculo do limite constitucional.

A ministra Esther Dweck defendeu que o enfrentamento aos supersalários é necessário, mas exige construção política. “Sem consenso, essa agenda não vai avançar”, disse em evento do próprio Movimento Pessoas à Frente.

Tags:

Salários

Mais recentes

Imagem - STF suspende ações sobre responsabilidade de companhias aéreas em casos de cancelamentos ou atrasos de voos

STF suspende ações sobre responsabilidade de companhias aéreas em casos de cancelamentos ou atrasos de voos
Imagem - Clubes militares se manifestam sobre prisão de generais condenados

Clubes militares se manifestam sobre prisão de generais condenados
Imagem - Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

Jair Renan visita Bolsonaro na prisão na Superintendência da PF

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros