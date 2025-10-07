Mistério na lagoa ameaça planos de Ernesto e Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta terça-feira (07) de Êta Mundo Melhor! promete agitar a trama com revelações, confrontos e momentos de pura tensão. Celso pressiona Sabiá em busca de notícias sobre o paradeiro de Estela, enquanto o clima de desconfiança se intensifica na cidade.
Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto, que continua envolvido em suas intrigas. Enquanto isso, o casal de vilões Sandra e Ernesto traça planos para prejudicar Candinho, deixando claro que a disputa pelo poder está longe de acabar.
Carmem arma uma estratégia para se infiltrar na mansão de Candinho, aumentando ainda mais a tensão na história. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma, e Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, provocando a fúria de Maria Divina.
Candinho enfrenta Ernesto na frente de Paixão, e Celso vai além, ameaçando entregar Sandra à polícia. O ponto mais chocante do capítulo acontece quando Sabiá revela a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa, aumentando ainda mais o clima de mistério e suspense.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com direção artística de Amora Mautner e escrita de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.