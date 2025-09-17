ANIVERSARIANTE

Túlio Gadelha se declara para Fátima Bernardes e parabeniza amada

Apresentadora completou 63 anos nesta quarta-feira (17)

Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 21:46

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha Crédito: Reprodução / Instagram

Mais um ano de vida para Fátima Bernardes! A comunicadora completou 63 anos de idade nesta quarta-feira (17), com direito a declaração romântico do namorado Túlio Gadelha. O deputado federal fez uma publicação no Instagram com diversas fotos ao lado da amada e abriu o coração sobre a caminhada dos dois juntos.

“Hoje é o dia dela. Da minha companheira de vida, de momentos incríveis, momentos comuns e algumas vezes até, difíceis. Como é a vida. A pessoa que escolhi pra viver cada um desses momentos. O meu primeiro bom dia e meu último boa noite há quase oito anos. Que Deus continue iluminando a vida dessa mulher linda, inteligente, gentil, apaixonada pelas pessoas e pela vida. Feliz aniversário, amor”, escreveu Gadelha na legenda.

Um dos grandes ícones da televisão brasileira, que já passou pela bancada do Jornal Nacional e pelo programa Encontro que tinha seu seu nome, Fátima Bernardes tem se dedicado à produção de conteúdo para internet. No seu canal no Youtube lançado há pouco mais de um ano já 300 mil inscritos. “Um ano se passou e aqui estamos com 300 mil inscritos no canal. Foi intenso, divertido, desafiador e muito prazeroso. Obrigada! Sigamos juntos e crescendo sempre”, comemorou nas redes sociais recentemente.