Cardi B anuncia gravidez do quarto filho: 'Poderosa'

O bebê é o primeiro da rapper com o jogador de futebol americano Stefon Diggs

MetrópoIes

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 22:42

Cardi B. está à espera do quarto filho Crédito: Reprodução

Cardi B vai ser mãe pela quarta vez. A rapper anunciou, durante entrevista ao CBS Mornings, que está à espera do primeiro bebê com o namorado, o jogador de futebol americano Stefon Diggs.

“Vou ter um filho com meu namorado, [o jogador de futebol americano] Stefon Diggs“, afirmou ela. Em seguida, a artista falou sobre como está se sentindo nesse momento. “Estou animada, feliz. Sinto que estou em um bom momento. Sinto-me muito forte, muito poderosa por estar fazendo todo esse trabalho enquanto estou gerando um bebê”, definiu.