SHOW NO RIO

Acabou o mistério? Adele é a próxima artista internacional a se apresentar em Copacabana em 2026, diz jornalista

Cantora já estava sendo especulada como possível atração que domina a praia de Copacabana no próximo ano

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 21:53

Adele pode se apresentar no Rio em 2026 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após apresentações que muitos fãs brasileiros acreditaram que não veriam no país, como performances grandes nomes da música pop mundial como Madonna e Lady Gaga, agora é a vez de mais um nome de peso encantar o público nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Adele 1 de 33

Com sua voz potente conhecida mundialmente, é a vez de Adele vir ao Brasil para sua primeira apresentação em 2016. A informação foi divulgada pelo jornalista Raul Holderf Nascimento.

De acordo com o jornalista, os trâmites iniciais para a vinda da artista ao Brasil se iniciaram logo após a repercussão do show de Lady Gaga, que levou milhões de pessoas para Copacabana, no “Todo Mundo no Rio”, que pretende trazer de maneira recorrente grandes nomes da música internacional para a cidade.

A ideia do projeto é realizar o evento gratuito em Copacabana seguindo o modelo de megashows gratuitos que têm atraído várias pessoas à orla carioca. Adele já era especulada como uma das atrações que poderia entrar em contratação para vir ao Brasil em 2026.