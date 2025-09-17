Acesse sua conta
Acabou o mistério? Adele é a próxima artista internacional a se apresentar em Copacabana em 2026, diz jornalista

Cantora já estava sendo especulada como possível atração que domina a praia de Copacabana no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 21:53

Adele pode se apresentar no Rio em 2026
Adele pode se apresentar no Rio em 2026 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após apresentações que muitos fãs brasileiros acreditaram que não veriam no país, como performances grandes nomes da música pop mundial como Madonna e Lady Gaga, agora é a vez de mais um nome de peso encantar o público nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Adele por Reprodução | Redes Sociais
