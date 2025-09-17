Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality

Casal reflete sobre relação durante conversa em Trancoso, na Bahia, e expõem sentimentos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:33

Reality estreou nesta terça-feira (16)
Reality estreou nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução | Netflix

“Casamento às Cegas” mal começou e já rende polêmicas. O reality show de relações públicas que estreou nesta quarta-feira (17), na Netflix, trouxe o público 50+ que promete agitar as interações.

Casamento às Cegas 50+

Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Lica e Leonardo por Julia Mataruna/Netflix
Nívia e Ricardo por Julia Mataruna/Netflix
Sílvia e Rivo  por Julia Mataruna/Netflix
Lucielma e Mario Roberto  por Julia Mataruna/Netflix
Aidê e Edmilson por Julia Mataruna/Netflix
1 de 7
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix

Leia mais

Imagem - ‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

Imagem - 'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

Imagem - Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto

Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto

O público acompanha as experiências dos casais formados na primeira parte do reality, e apenas cinco deles chegam à fase da lua de mel. No entanto, dessa vez só quatro seguem adiante.

Silvia, de 62 anos, e Rivo, de 67, desistem da caminhada de redescoberta. Apesar do aparente sucesso nos primeiros episódios, o relacionamento dos dois se torna insustentável.

Silvia e Rivo tem relação estremecida
Silvia e Rivo tem relação estremecida Crédito: Reprodução | Netflix

Ao chegarem no chalé em Trancoso, no litoral sul da Bahia, os dois começam a ter algumas divergências. Além disso, Rico começa a ter uma queda por Lica, com quem havia interagido nas cabines.

Com isso, ele admite para Silvia que não sente mais atração por ela, nem vontade de avançar na relação. Já Silvia sente falta de carinho e de espaço para uma relação mais próxima com ele.

Silvia chega a se desentender com alguns participantes após uma festa e decide se isolar na praia. Em seguida, em um jantar com Rivo, ela desabafa sobre seus sentimentos e joga a aliança dentro de uma taça de bebida, quase como um filme.

Em um gesto simbólico, ele repete a mesma atitude, e os dois deixam o local. Os acontecimentos serão exibidos no 6ª episódio, da primeira parte disponibilizada pela Netflix.

Leia mais

Imagem - Precisa de mais foco e raciocínio rápido? Confira 10 alimentos que podem ajudar!

Precisa de mais foco e raciocínio rápido? Confira 10 alimentos que podem ajudar!

Imagem - Veja 10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

Veja 10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

Imagem - Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Mais recentes

Imagem - Acabou o mistério? Adele é a próxima artista internacional a se apresentar em Copacabana em 2026, diz jornalista

Acabou o mistério? Adele é a próxima artista internacional a se apresentar em Copacabana em 2026, diz jornalista
Imagem - Túlio Gadelha se declara para Fátima Bernardes e parabeniza amada

Túlio Gadelha se declara para Fátima Bernardes e parabeniza amada
Imagem - VÍDEO: Participante de ‘A Fazenda 17’ entra na piscina de propósito e todos participantes levam punição

VÍDEO: Participante de ‘A Fazenda 17’ entra na piscina de propósito e todos participantes levam punição

MAIS LIDAS

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
01

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
02

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi
03

Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi

Imagem - Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago
04

Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago