‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:33
“Casamento às Cegas” mal começou e já rende polêmicas. O reality show de relações públicas que estreou nesta quarta-feira (17), na Netflix, trouxe o público 50+ que promete agitar as interações.
Casamento às Cegas 50+
O público acompanha as experiências dos casais formados na primeira parte do reality, e apenas cinco deles chegam à fase da lua de mel. No entanto, dessa vez só quatro seguem adiante.
Silvia, de 62 anos, e Rivo, de 67, desistem da caminhada de redescoberta. Apesar do aparente sucesso nos primeiros episódios, o relacionamento dos dois se torna insustentável.
Ao chegarem no chalé em Trancoso, no litoral sul da Bahia, os dois começam a ter algumas divergências. Além disso, Rico começa a ter uma queda por Lica, com quem havia interagido nas cabines.
Com isso, ele admite para Silvia que não sente mais atração por ela, nem vontade de avançar na relação. Já Silvia sente falta de carinho e de espaço para uma relação mais próxima com ele.
Silvia chega a se desentender com alguns participantes após uma festa e decide se isolar na praia. Em seguida, em um jantar com Rivo, ela desabafa sobre seus sentimentos e joga a aliança dentro de uma taça de bebida, quase como um filme.
Em um gesto simbólico, ele repete a mesma atitude, e os dois deixam o local. Os acontecimentos serão exibidos no 6ª episódio, da primeira parte disponibilizada pela Netflix.