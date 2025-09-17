CONFIRA

‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality

Casal reflete sobre relação durante conversa em Trancoso, na Bahia, e expõem sentimentos

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:33

Reality estreou nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução | Netflix

“Casamento às Cegas” mal começou e já rende polêmicas. O reality show de relações públicas que estreou nesta quarta-feira (17), na Netflix, trouxe o público 50+ que promete agitar as interações.

O público acompanha as experiências dos casais formados na primeira parte do reality, e apenas cinco deles chegam à fase da lua de mel. No entanto, dessa vez só quatro seguem adiante.

Silvia, de 62 anos, e Rivo, de 67, desistem da caminhada de redescoberta. Apesar do aparente sucesso nos primeiros episódios, o relacionamento dos dois se torna insustentável.

Silvia e Rivo tem relação estremecida Crédito: Reprodução | Netflix

Ao chegarem no chalé em Trancoso, no litoral sul da Bahia, os dois começam a ter algumas divergências. Além disso, Rico começa a ter uma queda por Lica, com quem havia interagido nas cabines.

Com isso, ele admite para Silvia que não sente mais atração por ela, nem vontade de avançar na relação. Já Silvia sente falta de carinho e de espaço para uma relação mais próxima com ele.

Silvia chega a se desentender com alguns participantes após uma festa e decide se isolar na praia. Em seguida, em um jantar com Rivo, ela desabafa sobre seus sentimentos e joga a aliança dentro de uma taça de bebida, quase como um filme.