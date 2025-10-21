ENTENDA

Influenciador Vittor Fernando é ameaçado após se fantasiar de Fofão para o Halloween

Influenciador fez homenagem à personagem brasileiro, mas recebeu ameaças de processo

Felipe Sena

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:33

Vittor Fernando explicou situação no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador digital Vittor Fernando, de 30 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para explicar porque retirou todas as fotos em que estava fantasiado do emblemático personagem brasileiro Fofão para o Halloween da Sephora, e revelou que chegou a receber ameaças após a homenagem.

Vittor tinha apenas o intuito de entreter os mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais e fazer uma homenagem ao boneco brasileiro, mas a situação tomou proporções maiores, que fizeram com que o influencer tomasse uma atitude drástica.

“Eu queria homenagear uma figura brasileira e já tinha pensado nisso, até antes de saber o tema do baile, fiz muita pesquisa, tanto sobre o personagem, como a interpretação do personagem, que é um ator maravilhoso, e sabia que provavelmente teria os direitos autorais, e entendendo isso, eu não usei o personagem para nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia”, começou explicando no vídeo publicado no Instagram.

No entanto, mesmo após negar várias propostas de publicidades de marcar que pretendiam ativação, o influenciador começou a receber diversas mensagens no direct do Instagram, e-mail, de empresários e profissionais que trabalham com ele, com ameaças de processo. “Diziam que se não tirássemos o conteúdo, iríamos ser processados”, disse Vittor.

Por fim, o influencer que produz conteúdos de humor e é elogiado pela qualidade do que posta nas redes sociais, explicou que preferiu apagar todas as publicações e encerrar o assunto. Inclusive, ele reforçou que poderia deixar os conteúdos no ar e receber o processo, mas preferiu não se desgastar com a situação. “Por que não vale a pena, sabe? Eu fiz como uma homenagem para me divertir, divertir voces”, disse aos seguidores.

O boneco Fofão, que voltou aos holofotes por causa da famosa Carreta Furacão, tem direitos autorais, que pertencem a família de seu criador, Orival Pessini. Por isso, seu uso é restrito e exige autorização.