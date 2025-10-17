PROMOÇÃO

Cinema em Salvador terá ingressos a R$ 12 e maratona de terror no Halloween

Veja que filmes serão incluídos na programação

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:18

A Hora do Mal está entre os filmes de maratona Crédito: Divulgação

O Halloween deste ano será celebrado com uma maratona de filmes de terror nas salas da UCI Cinemas em Salvador. No dia 31 de outubro, a rede promove o UCI Day Terror, oferecendo ingressos a partir de R$12 nas salas convencionais e R$15 nas salas IMAX, além de um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes pequenos por R$35.

A programação inclui 10 filmes, entre estreias e reexibições, com destaque para o retorno de “Pecadores” (2025), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. Descrito pela Variety como “um espetáculo selvagem”, o thriller sobrenatural acompanha irmãos gêmeos enfrentando forças malignas que assombram sua cidade natal. O filme será exibido exclusivamente nas salas da UCI, incluindo sessões em IMAX, formato no qual foi filmado para intensificar cada detalhe de imagem e som.

Filmes da maratona de terror 1 de 10

Além de “Pecadores”, a programação inclui o clássico “Tubarão” (1975), que retorna às telas IMAX em comemoração aos seus 50 anos de lançamento, e o sucesso de bilheteira “Premonição 6: Laços de Sangue” (2025), que arrecadou mais de 300 milhões de dólares mundialmente. Outras estreias incluem “Terror em Shelby Oaks” e “Bom Menino”, além de retornos como “Nosferatu” e “A Hora do Mal”. A sequência “O Telefone Preto 2” também faz parte da programação.

Para o público infantil, o UCI Day Halloween acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro, com ingressos a R$12 nas salas 2D e 3D. As crianças são convidadas a irem fantasiadas para celebrar o Halloween em grande estilo. A programação inclui o clássico “A Noiva Cadáver” (2005) e a estreia de “Frankie e os Monstros” (2025).

Em Salvador, os fãs de cinema poderão conferir toda a programação nas unidades UCI Orient Shopping da Bahia, localizado na Avenida Tancredo Neves, que conta com 12 salas, incluindo IMAX, e na UCI Orient Shopping Paralela, na Avenida Luís Viana, no bairro Patamares, com 6 salas stadium.

Informações

Ingressos: A partir de R$12 nas salas convencionais e R$15 nas salas IMAX.

Combo promocional: Pipoca média + dois refrigerantes pequenos por R$35.

UCI Day Halloween (infantil): Ingressos a R$12 nas salas 2D e 3D.

Programas de fidelidade: Clientes do programa UCI Unique pagam meia-entrada em qualquer dia e sessão. Novos associados ganham um ingresso cortesia válido de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.