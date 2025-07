BAIXO SUL

Prefeitura de Camamu retoma aulas municipais após suspensão por causa da insegurança

Atividades escolares foram retomadas nesta terça-feira (15)

A Secretaria Municipal de Educação de Camamu, no Baixo Sul da Bahia, anunciou o retorno das atividades escolares presenciais. As aulas, que foram suspensas na segunda-feira (14) por causa dos ataques da facção Comando Vermelho (CV), foram retomadas nesta terça-feira (15). >

O nível de insegurança na cidade tem assustado os moradores nos últimos dias. No dia 28 de junho, pouco depois da meia noite, homens armados realizaram ataques nas ruas de Camamu. Dois deles, um com uma pistola e outro com uma arma automática, atiraram de maneira aleatória em direção a residências do local, em uma clara ação para intimidar quem vive na região. >