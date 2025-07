CHÁ DE CANELA

Como a canela age no corpo e ajuda a controlar a glicemia com eficácia, segundo pesquisas

Descubra como usar o tempero milenar a seu favor.

Seja no café ou em receitas, a canela oferece benefícios consistentes. Confira como ela age no organismo e por que vale a pena consumi-la regularmente.

Ação anti-inflamatória comprovada

Combate aos radicais livres

Efeito surpreendente na glicemia

Pesquisas mostram que a canela melhora a ação da insulina, graças ao cinamaldeído. Em um teste com pré-diabéticos publicado na revista The American Journal of Clinical Nutrition, 4g diárias reduziram significativamente a glicose no sangue.