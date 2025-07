NOVELA DAS 9

Afonso pede perdão a Solange em 'Vale Tudo', sem saber que ela espera gêmeos dele

Personagem se emociona ao relembrar erros do passado e desabafa: “Eu fui um idiota”

Após flagrar Maria de Fátima (Bella Campos) com outro homem e expulsá-la de casa, o triatleta decide procurar Solange para abrir o coração. “Eu preciso te pedir desculpas. Porque eu fui um idiota”, diz ele, comovido. Solange, embora magoada, responde com maturidade: “Se a gente estivesse totalmente conectado, nem a Fátima nem ninguém ia ter conseguido separar a gente”.>

Durante a conversa, Afonso confessa que se deixou levar pela relação confortável com Maria de Fátima. “Eu abri mão de tudo isso pra ficar com alguém que era cômodo, que nunca discordava de mim…”, lamenta o personagem. O reencontro, no entanto, não termina com reconciliação: Solange opta por esconder a verdade e afirma estar grávida de produção independente.>