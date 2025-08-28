Justiça da Itália decide manter Carla Zambelli presa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:32
Roma – A Justiça italiana decidiu, nesta quinta- feira (28/8), manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, localizado na periferia de Roma, onde a parlamentar aguardará o processo de extradição. Ela está há um mês na detenção. A decisão levou em conta o risco de tentativa de fuga por parte da parlamentar.
Nessa quarta-feira (27/8), Zambelli passou por uma nova audiência, na qual foi apresentado o resultado da perícia médica oficial da parlamentar. Por meio do documento, ficou comprovado que a deputada tem condições de permanecer em cárcere, sob tratamento.