Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça da Itália decide manter Carla Zambelli presa

A decisão da Justiça italiana levou em conta o risco de tentativa de fuga por parte da parlamentar, que aguarda processo de extradição

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:32

Carla Zambelli
Carla Zambelli Crédito: Reprodução

Roma – A Justiça italiana decidiu, nesta quinta- feira (28/8), manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, localizado na periferia de Roma, onde a parlamentar aguardará o processo de extradição. Ela está há um mês na detenção. A decisão levou em conta o risco de tentativa de fuga por parte da parlamentar.

Nessa quarta-feira (27/8), Zambelli passou por uma nova audiência, na qual foi apresentado o resultado da perícia médica oficial da parlamentar. Por meio do documento, ficou comprovado que a deputada tem condições de permanecer em cárcere, sob tratamento.

Leia mais

Imagem - Carla Zambelli é condenada novamente pelo STF a mais 5 anos de prisão

Carla Zambelli é condenada novamente pelo STF a mais 5 anos de prisão

Imagem - Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália

Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália

Imagem - Deputada Carla Zambelli é presa na Itália

Deputada Carla Zambelli é presa na Itália

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua