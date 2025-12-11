POLÍTICA

Por 318 votos a 141, Câmara aprova suspensão de mandato de Glauber Braga por 6 meses

A aprovação se deu após um cálculo político, da direita e do Centrão, de que não haveria votos suficientes para cassar o mandato do psolista

Estadão

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:47

Glauber Braga Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 10, a suspensão de seis meses do mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), deixando de lado a cassação do parlamentar por quebra de decoro. O placar da votação foi de 318 votos a 141.

A aprovação se deu após um cálculo político, da direita e do Centrão, de que não haveria votos suficientes para cassar o mandato do psolista. Caso não fossem contabilizados 257 votos em favor da cassação a representação contra Glauber seria arquivada

Antes da votação sobre a suspensão, os deputados chegaram a deliberar sobre a discussão do tema, antes de analisar uma eventual cassação do mandato. Tal decisão foi tomada com uma margem muito apertada, de seis votos, apenas. Foi então que deputados passaram a reconsiderar o posicionamento sobre o tema

A negociação pela punição mais branda para Glauber foi costurada no plenário da Câmara, após apelos de deputados sobre a proporcionalidade da mesma.