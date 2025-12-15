ELEITO

Bolsonaro chileno? Quem é Kast, novo presidente do país latino

Eleição reforça avanço da direita

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:57

José Antonio Kast Crédito: Reprodução

O candidato de direita José Antonio Kast, do Partido Republicano, foi eleito presidente do Chile neste domingo (14), ao derrotar Jeannette Jara, do Partido Comunista, ex-ministra do Trabalho do governo Gabriel Boric (Frente Ampla). Aos 59 anos, o opositor do atual mandatário liderava a apuração com 58,2% dos votos válidos contabilizados.

Desde a campanha, o presidente eleito passou a ser associado ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), comparação que ganhou espaço entre analistas políticos e na imprensa internacional. Embora o rótulo seja considerado simplificador, ele encontra eco em semelhanças ideológicas claras. Kast defende bandeiras como a valorização da família tradicional, o endurecimento das leis penais, críticas à imigração irregular e desconfiança em relação a organismos multilaterais. Entre as propostas mais controversas está a deportação de mais de 300 mil imigrantes em situação irregular e a instalação de cercas nas fronteiras, medidas que remetem ao discurso de segurança e soberania adotado por Bolsonaro no Brasil.

O estilo de comunicação também aproxima os dois líderes. Assim como o ex-presidente brasileiro, Kast costuma usar um tom combativo nas redes sociais e em pronunciamentos públicos, direcionando críticas a adversários políticos e à imprensa, estratégia que marcou o bolsonarismo.

Apesar das afinidades no discurso, o cenário institucional impõe diferenças relevantes. Bolsonaro chegou ao Planalto com uma base expressiva no Congresso e apoio de setores militares. Kast, por sua vez, terá de lidar com um Parlamento fragmentado e sem maioria definida, o que deve exigir maior capacidade de negociação para aprovar sua agenda.

As trajetórias políticas também não são idênticas. Bolsonaro construiu sua carreira ao longo de quase três décadas como deputado federal. Kast exerceu quatro mandatos como deputado, passou por funções técnicas e fundou o Partido Republicano em 2019, legenda que serviu de base para sua candidatura presidencial.

No campo internacional, ambos compartilham críticas a governos de esquerda como os de Cuba, Venezuela e Nicarágua, além de buscar aproximação com administrações conservadoras. Kast já sinalizou intenção de fortalecer relações com Estados Unidos e Israel e de revisar acordos com países que classifica como “ideologicamente hostis”.