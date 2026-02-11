Esposa de Pedro Turra cita canivete e diz que briga 'foi muito rápida' durante depoimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:33
A esposa do ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Turra, de 19 anos, disse, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que a briga entre seu companheiro e o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, 16, “foi muito rápida”. Ela disse, ainda, que o adolescente tinha um canivete.
Piloto é acusado de agredir adolescente
Nesta quarta-feira (11), o vídeo do interrogatório da companheira de Turra passou a circular nas redes sociais. O depoimento foi colhido na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), em 23 de janeiro – um dia após a confusão.
