Esposa de Pedro Turra cita canivete e diz que briga 'foi muito rápida' durante depoimento

Jovem de 18 anos deu versão sobre a confusão que levou à morte de adolescente

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:33

Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra
Adolescente morreu após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

A esposa do ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Turra, de 19 anos, disse, em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que a briga entre seu companheiro e o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, 16, “foi muito rápida”. Ela disse, ainda, que o adolescente tinha um canivete.

Nesta quarta-feira (11), o vídeo do interrogatório da companheira de Turra passou a circular nas redes sociais. O depoimento foi colhido na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), em 23 de janeiro – um dia após a confusão.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

