LARGO DO RETIRO

'Motorista foi herói', dizem populares que resgataram feridos em ônibus

Acidente entre um ônibus e um caminhão baú poderia ter causado uma tragédia ainda maior



Maysa Polcri

Larissa Almeida

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 14:34

Ônibus desceu ladeira desgovernador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Ao menos 30 passageiros estavam no ônibus que bateu na traseira do caminhão e em uma pilastra, na Avenida Gen. San Martin, na Fazenda Grande do Retiro. O motorista teria evitado um acidente pior, desviando do Largo do Retiro, onde um grupo de pessoas almoçavam. Foram elas que resgataram as primeiras vítimas.

Quem conta é Edileleuza Batista, 45 anos, dona de um dos quiosques no Largo do Retiro. "Estavam umas sete pessoas almoçando no meu quiosque quando o ônibus desceu na velocidade e bateu na pilastra. O motorista desviou do quiosque, porque se viesse para cá a tragédia ia ser pior, tinham sete pessoas almoçando e poderia estar todo mundo em óbito. Ele desviou para a pilastra, não sei se perdeu o freio, mas ele foi um herói, porque as pessoas se acidentaram, mas não teve nenhuma vítima fatal", contou. "Tem gente muito machucada, mas ninguém morreu. Se viesse para o quiosque ia matar todo mundo", acrescentou. "Deus me deu um grande livramento".

Ela conta que foram as pessoas do quiosque que entraram no ônibus e começaram a prestar socorro aos passageiros. "Pessoal com perna quebrada, cortado, braço machucado, muito sangue", relata. "Entrei em desespero socorrendo as pessoas, tinha criança, idosa...", diz. "Foi uma coisa de louco, estou aqui num estado de nervos...", acrescentou. Os moradores chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A batida aconteceu por volta das 13 horas. No momento, o coletivo estava cheio de passageiros. Ao menos nove pessoas ficaram gravemente feridas, segundo funcionários da Integra. Elas foram levadas para as UPAs Santo Antônio e San Martin.

Edileuza Batista Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Eduarda Gomes, 19, estava sentada no ônibus, que fazia a linha Boa Vista x Pituba, quando foi arremessada para frente devido ao forte impacto da batida. "Muita gente caiu por cima de mim. Fui arremessada para o chão", disse. A jovem, que machucou a perna, contou que o motorista do coletivo não conseguiu parar no ponto próximo ao acidente, o que indica que estava sem o controle do veículo.