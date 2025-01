ACIDENTE

Ônibus perde o controle e deixa dezenas de feridos na Av. San Martin

Cerca de 20 pessoas estão machucadas; Samu está no local

Um acidente grave envolvendo um ônibus foi registrado na Avenida General San Martin, em Salvador, por volta das 13h desta quinta-feira (16). Passageiros contam que o motorista descia a ladeira quando perdeu o controle do veículo, que colidiu com um caminhão de pequeno porte.

Segundo informações iniciais, ao menos 20 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Uma delas foi a estudante Eduarda Gomes, 19. Ela estava sentada no ônibus quando foi arremessada para frente devido ao forte impacto da batida. "Muita gente caiu por cima de mim. Fui arremessada para o chão", disse. A jovem, que machucou a perna, contou que o motorista do coletivo não conseguiu parar no ponto proximo ao acidente, o que indica que estava sem o controle do veículo.