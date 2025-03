DE GREGO?

Thales Bretas ri com presente de aniversário que ganhou dos filhos: 'Fui intimado'

Viúvo de Paulo Gustavo compartilhou o momento fofura de Gael e Romeu

Viúvo do humorista Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas caiu na risada ao ver o presente de aniversário que seus filhos, Gael e Romeu, de 5 anos, escolheram para ele. O médico completou 37 anos nesta quinta (13).>

Thales apareceu usando o "mimo" que ganhou dos meninos e explicou: "A única exigência foi eu colocar essa roupa do Flamengo, né, filho? Eu ganhei de aniversário", disse. Ele ainda pediu a ajuda de Gael para filmar a parte de trás da camisa, que trazia o nome dele personalizado. "Meu presente! 'Intimado' a ser flamenguista", brincou o dermatologista.>

Thales também dividiu com seus seguidores um momento fofo em seu quarto. "Já dormimos no clima de niver, preparado por eles", escreveu ele ao mostrar a casa com balões espalhados pela cama e os cartões feitos pelos filhos. >