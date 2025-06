AÇÃO

Budweiser distribuirá cerveja de graça para torcedores do campeão do Mundial de Clubes

Marca da Ambev lança a campanha global “Traz as Buds pra Casa” nesta sexta-feira (6)

Patrocinadora oficial do Mundial de Clubes da Fifa 2025, a Budweiser distribuirá cerveja gratuita para torcedores do time campeão do torneio, que acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A marca da Ambev lança a campanha global “Traz as Buds pra Casa” nesta sexta-feira (6). >

A Budweiser promoveu uma ação parecida na Copa do Catar, em 2022. No entanto, como o país-sede proibiu a venda de bebidas os estádios e arredores, a marca enviou um carregamento para a Argentina, país que venceu o Mundial naquele ano.>

“A volta dos contêineres e da promessa visa energizar os torcedores e convidá-los a celebrar cada momento do torneio ao lado de seus clubes favoritos e, claro, de Bud”, afirmou Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil, à Exame. >

No Brasil, a ação começará neste sábado (7), no Rio de Janeiro. Um dos contêineres será instalado no Bossa Nova Mall, próximo ao aeroporto Santos Dumont, e ficará no local até o dia 14. No mesmo período, um segundo contêiner será colocado na região da Ponte Estaiada, em São Paulo, e transportado depois para a frente do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.>