BLITZ

Guarda municipal é afastado após ferir casal durante abordagem em Salvador

Homem também vai receber suporte psicológico

De acordo com informações iniciais coletadas com agentes, a ocorrência aconteceu durante uma 'ação de presença' na Avenida Tamburugy, quando um homem tentou fugir em um veículo ao avistar as equipes, trafegando na contramão. >