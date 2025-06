SALVADOR

Ceasa do Ogunjá reabre nesta segunda-feira (9)

Escoramento estrutural viabilizou reabertura; governo avalia plano de requalificação a médio e longo prazo

A Ceasa do Ogunjá, em Salvador, retoma suas atividades nesta segunda-feira (9), após a conclusão das intervenções emergenciais de escoramento e a emissão de um laudo técnico atestando a segurança da estrutura. >

A liberação ocorre após ação conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Casa Civil, Superintendência de Patrimônio da Secretaria da Administração (Saeb) e Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), que atuaram para garantir a integridade do equipamento público e reduzir os impactos econômicos da interdição. >

Desde o fechamento do espaço, os órgãos promoveram reuniões e atendimentos individualizados com os permissionários, a fim de mapear prejuízos e buscar medidas de mitigação. Paralelamente, foi implantado um escoramento emergencial da estrutura, o que permitiu acelerar o processo de reabertura com segurança.>