SALVADOR

Ceasa do Ogunjá é interditado após identificação de problemas estruturais

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (29)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) anunciou, nesta quinta-feira (29), a interdição total do Mercado do Ogunjá, localizado no Engenho Velho de Brotas. A pasta afirmou que a espaço tem problemas estruturais que impedem o funcionamento do espaço, onde centenas de vendedores trabalham diariamente. Não há uma previsão de reabertura.>