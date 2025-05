BARRA DO CHOÇA

Mulher morre após ser atropelada por caminhão no sudoeste da Bahia

Vítima foi identificada como Domingas Brito

Uma mulher de 38 anos, identificada como Domingas Brito, morreu após ser atropelada por um caminhão na tarde de quarta-feira (28), na zona rural de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. >

De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia na região, a vítima foi atropelada no povoado de Boa Vista. O condutor do veículo acionou a Polícia Militar e os socorristas, mas a mulher morreu no local. >