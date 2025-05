LUTO

Vice-prefeito de cidade baiana morre após carro capotar na BA-263

Acidente ocorreu entre os municípios de Itambé e Itapetinga

O vice-prefeito do município baiano de Ribeirão do Largo, no Sudoeste do estado, faleceu em um acidente de trânsito na tarde da última terça-feira (27). Enquanto transitava pela BA-263, o carro de Wilson Dias de Almeida (AVANTE), de 65 anos, capotou. >