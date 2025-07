CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

Costa do Sauípe anuncia festival com trio elétrico para homenagear os 40 anos do axé music

Sauípe Weekend acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 17 de julho de 2025 às 18:54

Resort Costa do Sauípe Crédito: Divulgação

O resort Costa do Sauípe anunciou a volta do Sauípe Weekend, carnaval fora de época no complexo de hotéis. A festa acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro e vai homenagear os 40 anos do axé music. >

Essa é a segunda edição do evento e contará com shows em um palco principal e em um trio pranchão, além de programação com DJs nas piscinas dos hotéis. As atrações ainda serão divulgadas.>

As vendas estão abertas e podem ser acessadas no site do resort. Inicialmente, será vendido o pacote completo, com hospedagem nos hotéis e acesso às festas. O sistema all inclusive será válido apenas para os serviços dos hotéis e não se estenderá às festas.>