DESPEDIDA

Corpo de ex-diretor do CORREIO é enterrado em Salvador

Wilson Maron tinha 97 anos e morreu de causas naturais

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de julho de 2025 às 19:09

Corpo foi enterrado nesta quinta-feira (17) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O clima era de emoção no Cemitério Jardim da Saudade. Familiares e amigos foram ao local para se despedir de Wilson Maron, ex-diretor do CORREIO, que morreu na noite da última quarta-feira (18), aos 97 anos, de causas naturais. >

Um dos mais emocionados no sepultamento de Maron foi o empresário e ex-senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. Sobrinho do ex-diretor do CORREIO, ele lembra a convivência e a amizade com o tio. >

“A nossa relação era muito próxima. Desde criança, passando pela minha adolescência, tivemos uma convivência muito grande, além de termos trabalhado juntos por muito tempo. Ele era uma pessoa alegre, uma pessoa aberta, comunicativa e que era um amigo acima de tudo. Vai fazer muita falta”, declarou. >

“Um tio muito querido de meu pai e que sempre esteve muito presente nas nossas vidas. Um exemplo de homem, de pai, de avô e com uma contribuição muito importante para o CORREIO ao longo da sua vida, a qual dedicou a maior parte para contribuir com o crescimento e consolidação do nosso jornal”, disse a sobrinha-neta de Wilson e diretora-executiva do CORREIO, Renata Correia. >

Nasceu no dia 19 de fevereiro de 1928, em Salvador, Wilson dedicou mais de 40 anos ao jornal. Além de ser diretor do CORREIO, ele foi presidente do Instituto do Cacau e diretor da Santa Helena. Ao longo da vida, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Naval, condecoração concedida durante as comemorações da Marinha pela passagem do 151° Aniversário da Batalha do Riachuelo. >