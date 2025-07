OPERAÇÃO

Líderes do Comando Vermelho no Extremo-Sul da Bahia são presos em Minas Gerais

Operação deflagrada por forças de segurança do extremo sul da Bahia prende líderes do Comando Vermelho em Minas Gerais

Carol Neves

Publicado em 17 de julho de 2025 às 12:29

Gaeco e PM participaram da operação Crédito: Divulgação

Uma operação integrada das forças de segurança estaduais e federais resultou na prisão de dois líderes que eram da facção Primeiro Comando de Eunápolis, vinculada ao Comando Vermelho, na manhã desta quinta-feira (17), em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A ação foi batizada de Operação Conexão e mobilizou cerca de 50 agentes. A esposa de um dos traficantes e um comparsa também foram presos em flagrante.>

Os criminosos, identificados como C.M.C.A. e C.L.B.R., foram capturados em uma rodovia mineira por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os investigadores, ambos têm envolvimento direto com homicídios, tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores no extremo sul da Bahia. Um deles é acusado de envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em 2019, que resultou na morte de uma criança.>

Durante a abordagem, foram apreendidas duas submetralhadoras, carregadores e munições. Em imóveis usados como esconderijos, as equipes também encontraram mais armas de fogo, celulares, drogas e dispositivos eletrônicos. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.>

De acordo com as autoridades, um dos presos é apontado como responsável pela logística de distribuição de drogas da facção, enquanto o outro exercia a função de líder operacional nos bairros Gusmão e Centro, em Eunápolis. Eles são acusados de ordenar ataques contra agentes do Estado e de coordenar homicídios na região.>

As investigações começaram após uma operação realizada no dia 30 de maio de 2025, em Eunápolis, quando foram apreendidos 1,1 kg de maconha, 528 g de haxixe, balança de precisão, máquinas de cartão, cadernos de anotações, comprovantes bancários, HD com imagens de segurança, pinos de eppendorf e radiocomunicadores.>

Os presos seguem à disposição da Justiça e novas fases da investigação não estão descartadas.>