INTERDITADO

Obra emergencial na Ceasa do Ogunjá será concluída nesta quarta (4), e haverá nova vistoria

Permissionários aguardam laudo técnico para saber se podem voltar a trabalhar

Tharsila Prates

Publicado em 3 de junho de 2025 às 19:22

Ceasa Ogunjá Crédito: Reprodução/ Gov BA

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE) realizou, na tarde desta terça-feira (3), uma reunião com os permissionários do Mercado do Ogunjá. Durante o encontro, foi anunciado que a obra de escoramento emergencial dos pilares do mercado tem previsão de ser concluída nesta quarta-feira (4).>

Após o serviço ser finalizado, uma nova vistoria técnica será realizada no local pelo engenheiro estrutural. A partir dessa avaliação, a SDE informou que será emitido um novo laudo técnico que analisará as condições atuais do prédio e indicará, com base em critérios de segurança, se há possibilidade de reabertura do mercado, localizado no Engenho Velho de Brotas.>

A medida foi adotada como ação prioritária de segurança, após a Superintendência de Patrimônio (Supat), vinculada à Secretaria da Administração (Saeb), determinar a interdição do espaço, em virtude do comprometimento estrutural do imóvel, na quarta-feira (28) passada.>

Em nota, a SDE, junto à Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e à Supat/ Saeb, segue atuando de forma integrada na construção de soluções técnicas e operacionais que visem mitigar os impactos decorrentes da interdição do equipamento.>

Relembre o caso>

No dia da interdição, a SDE informou que "fez-se necessária a interdição imediata do local, a fim de evitar riscos a quem transita pelo mercado".>