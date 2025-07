sua diversão

5 lançamentos do Prime Video em agosto de 2025

Confira as novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Portal Edicase

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:35

O mês de agosto chega com grandes estreias para os assinantes do Prime Video Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Agosto traz uma seleção variada de estreias no Prime Video, com produções que agradam a diferentes públicos. A programação inclui thrillers de espionagem como “Agente Butterfly”, com Daniel Dae Kim, e comédias de ação como “A última missão”, estrelada por Eddie Murphy. Para os fãs de filmes e séries intensas, o catálogo oferece histórias marcantes, personagens envolventes e temas contemporâneos, garantindo uma temporada de maratonas inesquecíveis. >

Abaixo, confira 5 lançamentos do Prime Video em agosto de 2025! >

1. A última missão (06/08)

Em “A última missão”, Russel e Travis correm contra o tempo para sobreviver a um assalto Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Dois motoristas de carro-forte, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), veem uma simples coleta se transformar em um perigoso assalto quando são surpreendidos por Zoe (Keke Palmer), uma criminosa brilhante com planos ambiciosos. O roubo, longe de ser apenas sobre dinheiro, envolve uma conspiração maior que atinge o emocional dos envolvidos, especialmente quando o passado de Travis com Zoe vem à tona. Com o tempo se esgotando e a vida pessoal de Russell em risco — incluindo a vida de sua esposa (Eva Longoria) —, os dois precisam enfrentar dilemas morais e situações extremas para escapar da armadilha em que caíram. >

2. Agente Butterfly (13/08)

Em “Agente Butterfly”, David Jung volta a vida antiga de espião para salvar a filha Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

David Jung (Daniel Dae Kim) é um ex-espião vivendo recluso na Coreia do Sul , que tem sua rotina abalada quando precisa voltar para salvar Rebecca (Reina Hardesty), uma agente letal de uma organização clandestina. A caçada assume contornos pessoais ao revelar que ela é, na verdade, sua filha, criada acreditando que o pai havia morrido. Em meio a uma trama de conspiração internacional e segredos do passado, os dois enfrentam escolhas difíceis enquanto lidam com a fratura emocional de uma relação marcada por abandono e desconfiança. >

3. A mulher da casa abandonada (15/08)

O documentário “A mulher da casa abandonada”, baseado no podcast de Chico Felitti, mostra novos desdobramentos do caso de Margarida Bonetti (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

A história real de Margarida Bonetti ganha nova dimensão ao ser contada em formato documental . Escondida por anos em uma mansão em ruínas no bairro de Higienópolis, em São Paulo, ela vivia sob um falso nome e coberta por uma pasta branca no rosto, enquanto fugia de um grave processo criminal nos Estados Unidos. >

Lá, ao lado do marido, foi acusada de submeter uma empregada doméstica brasileira a condições degradantes por quase vinte anos. A série, baseada no podcast de Chico Felitti, reúne arquivos do FBI, testemunhos inéditos — inclusive da vítima, Hilda Rosa dos Santos — e uma investigação profunda conduzida pelo próprio jornalista. >

4. O mapa que me leva até você (20/08)

Em “O mapa que me leva até você”, Heather precisa tomar decisões difíceis para ficar com Jack Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Inspirado no livro homônimo de J.P. Monninger, o filme acompanha Heather (Madelyn Cline), que, durante uma viagem pela Europa para comemorar a formatura, conhece Jack (KJ Apa), um jovem misterioso guiado pelo diário de seu avô, ex-soldado que cruzou o continente após a guerra. O encontro casual se transforma em uma jornada emocionante por cidades históricas, onde segredos são revelados e sentimentos crescem. Dividida entre o futuro planejado em Nova York e um novo caminho ao lado de Jack, Heather enfrenta escolhas que desafiam seu coração. >

5. Upload – 4ª temporada (25/08)

Na última temporada de “Uplaod”, Nathan Brown enfrenta inteligências artificiais que ameaçam o mundo real e virtual (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito: