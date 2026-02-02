Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação
Premiação aconteceu neste domingo (1), em Los Angeles
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:02
gramofone Crédito: Divulgação
O Grammy Awards 2026 entrou para a história da música mundial. Realizada neste domingo (1), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, a cerimônia reuniu os maiores nomes da indústria e foi marcada por recordes, estreias históricas e vitórias simbólicas que ampliam os horizontes da premiação.
O grande destaque da noite foi Kendrick Lamar. Dono do maior número de indicações desta edição, o rapper não apenas confirmou o favoritismo como também se tornou o artista mais premiado da história do Grammy. Ao conquistar cinco troféus, ele chegou ao impressionante total de 26 gramofones, superando o recorde que até então pertencia a Jay-Z.
Outro momento histórico veio com Bad Bunny. O astro porto-riquenho venceu a cobiçada categoria de Álbum do Ano com "DeBÍ TiRAR MáS FOTos", fazendo história ao se tornar o primeiro artista a levar o principal prêmio da noite com um disco totalmente cantado em espanhol. A vitória foi celebrada como um marco de representatividade e diversidade dentro da indústria musical.
A premiação também abriu espaço para o audiovisual. O filme "Pecadores", que já carrega o título de produção mais indicada da história do Oscar, levou dois gramofones no Grammy: Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual e Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual. Apesar de concorrer em Melhor Música Escrita para Produção Visual com três canções diferentes, o longa acabou derrotado por "Golden", da animação "Guerreiras do K-Pop".
A vitória da animação foi outro feito inédito: pela primeira vez, uma música do gênero sul-coreano venceu nessa categoria, reforçando o alcance global do K-pop e sua força além das paradas musicais.
Confira todos os vencedores do Grammy Awards:
Álbum do Ano
Vencedor: "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Música Global
Vencedor: "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
"Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar