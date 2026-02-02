Acesse sua conta
Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Premiação aconteceu neste domingo (1), em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:02

gramofone
gramofone Crédito: Divulgação

O Grammy Awards 2026 entrou para a história da música mundial. Realizada neste domingo (1), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, a cerimônia reuniu os maiores nomes da indústria e foi marcada por recordes, estreias históricas e vitórias simbólicas que ampliam os horizontes da premiação.

O grande destaque da noite foi Kendrick Lamar. Dono do maior número de indicações desta edição, o rapper não apenas confirmou o favoritismo como também se tornou o artista mais premiado da história do Grammy. Ao conquistar cinco troféus, ele chegou ao impressionante total de 26 gramofones, superando o recorde que até então pertencia a Jay-Z.

Outro momento histórico veio com Bad Bunny. O astro porto-riquenho venceu a cobiçada categoria de Álbum do Ano com "DeBÍ TiRAR MáS FOTos", fazendo história ao se tornar o primeiro artista a levar o principal prêmio da noite com um disco totalmente cantado em espanhol. A vitória foi celebrada como um marco de representatividade e diversidade dentro da indústria musical.

A premiação também abriu espaço para o audiovisual. O filme "Pecadores", que já carrega o título de produção mais indicada da história do Oscar, levou dois gramofones no Grammy: Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual e Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual. Apesar de concorrer em Melhor Música Escrita para Produção Visual com três canções diferentes, o longa acabou derrotado por "Golden", da animação "Guerreiras do K-Pop".

A vitória da animação foi outro feito inédito: pela primeira vez, uma música do gênero sul-coreano venceu nessa categoria, reforçando o alcance global do K-pop e sua força além das paradas musicais.

Confira todos os vencedores do Grammy Awards:

Álbum do Ano

Vencedor: "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny

  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Mutt" - Leon Thomas
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

  • Melhor Álbum de Música Global

Vencedor: "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

  • "Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
  • "No Sign of Weakness" - Burna Boy
  • "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
  • "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
  • "Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

  • Canção do Ano

Vencedor: "Wildflower" - Billie Eilish

  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Apt." - Rosé, Bruno Mars
  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter

  • Gravação do Ano

Vencedor: "Luther" - Kendrick Lamar, SZA

  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Machild" - Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Wildflower" - Billie Eilish
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars

  • Artista revelação

Vencedor: Olivia Dean

  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

  • Melhor Performance Solo de Pop

Vencedor: "Messy" - Lola Young

  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Disease" - Lady Gaga
  • "The Subway" - Chappell Roan

  • Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo

Vencedor: "Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo

  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Gabriela" - Katseye
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars
  • "30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar

  • Melhor Álbum Vocal de Pop

Vencedor: "Mayhem" - Lady Gaga

  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
  • "Something Beautiful" - Miley Cyrus
  • "I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims

  • Melhor Gravação de Pop Dance

Vencedor: "Abracadabra" - Lady Gaga

  • "Bluest Flame" - Selena Gomez e Benny Blanco
  • "Midnight Sun" - Zara Larsson
  • "Just Keep Watching" - Tate McRae
  • "Illegal" - PinkPantheress

  • Melhor Performance de Metal

Vencedor: "Birds" -Turnstille

  • "Night Terror" - Dream Theater
  • "Lachryma" - Ghost
  • "Emergence" - Sleep Token
  • "Soft Spine" - Spiritbox

  • Melhor Canção de Rock

Vencedor: "As Alive As You Need Me To Be" - Nine Inch Nails

  • "Caramel" - Sleep Token
  • "Glum" - Hayley Williams
  • "Never Enough" - Turnstile
  • "Zombie" - Yungblud

  • Melhor Álbum de Rock

Vencedor: "Never Enough" - Turnstille

  • "Private Music - Deftones"
  • "I Quit" - Haim
  • "From Zero" - Linkin Park
  • "Idols" - Yungblud

  • Melhor Canção de R&B

Vencedor: "Folded" - Kehlani

  • "Heart Of A Woman" - Summer Walker"
  • "It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
  • "Overqualified" - Durand Bernarr
  • "Yes It Is" - Leon Thomas

  • Melhor Álbum de R&B

Vencedor: "Mutt" - Leon Thomas

  • "Beloved" - Giveon
  • "Why Not More?" - Coco Jones
  • "The Crown" - Ledisi
  • "Escape Room" - Teyana Taylor

  • Melhor Canção de Rap

Vencedor: "TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay

  • "Anxiety" - Doechii
  • "The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
  • "Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • "TGIF" - GloRilla

  • Melhor Álbum de Rap

Vencedor: "GNX" - Kendrick Lamar

  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Glorious" - GloRilla
  • "God Does Like Ugly - JID
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

  • Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Vencedor: "Beautifully Broken" - Jelly Roll

  • "Patterns" - Kelsea Ballerini
  • "Snipe Hunter" - Tyler Childers
  • "Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
  • "Postcards From Texas" - Miranda Lambert

  • Melhor Álbum de Country Tradicional

Vencedor: "Ain't In It For My Health" - Zach Top

  • "Dollar A Day" - Charley Crockett
  • "American Romance" - Lukas Nelson
  • "Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
  • "Hard Headed Woman" - Margo Prince

  • Melhor Álbum de Pop Latino

Vencedor: "Cancionera" - Natalia Lafourcade

  • "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
  • "Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
  • "Tropicoqueta" - Karol G
  • "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

  • Melhor Álbum de Música Urbana

Vencedor: "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny

  • "Mixteip" - J Balvin
  • "Ferxxo Vol X: Sagrado" - Feid
  • "Naiki" - Nicki Nicole
  • "Eub Deluxe" - Trueno
  • "Sinfónico (En Vivo)" - Yandel

  • Melhor Gravação de Dance Pop

Vencedor: "Abracadabra" - Lady Gaga

  • "Bluest Flame" - Selena Gomez & benny blanco
  • "Midnight Sun" - Zara Larsson
  • "Just Keep Watching (From F1® The Movie)" - Tate McRae
  • "Illegal" -  PinkPantheress

  • Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

Vencedor: "Music By John Williams" - John Williams

  • "Devo" - Devo
  • "Live At The Royal Albert Hall" - Raye
  • "Relentless" - Diane Warren
  • "Piece By Piece" - Pharrell Williams

  • Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

Vencedor: "Golden" - "Guerreiras do K-pop"

  • "As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]
  • "I Lied To You" - "Pecadores"
  • "Never Too Late" - "Elton John"
  • "Pale, Pale Moon" - "Pecadores"
  • "Pecadores" - "Pecadores"

  • Melhor Videoclipe

Vencedor: "Anxiety" - Doechii

  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "So Be It" - Clipse
  • "Love" - OK Go
  • "Young Lion" - Sade

  • Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual

Vencedor: "Pecadores" -  Vários Artistas

  • "Um Completo Desconhecido" - Timothée Chalamet
  • "F1, o Disco" - Vários Artistas
  • "Guerreiras do K-Pop" - Vários Artistas
  • "Wicked" - Cynthia Erivo, Ariana Grande e elenco

  • Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

Vencedor: "Pecadores" - Ludwig Göransson

  • "Como Treinar o Seu Dragão" - John Powell
  • "Ruptura" (2ª temporada) - Theodore Shapiro
  • "Wicked" - John Powell e Stephen Schwartz
  • "Robô Selvagem" - Kris Bowers

  • Melhor Álbum de Dance/Eletrônico

Vencedor: "Eusexua" -  FKA twigs

  • "Ten Days" - Fred again..
  • "Fancy That" - Pink Pantheress
  • "Inhale/Exhale" - Rüfüs du Sol
  • "F--U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not! <3" - Skrillex

  • Melhor Gravação Remixada

Vencedor: "Abracadabra" - Gesaffelstein e Lady Gaga

  • "Don't Forget About Us" - Kaytranada e Mariah Carey
  • "A Dreams a Dream" - Ront Trent e Soull || Soul
  • "Galvanize" - Chris Lake e The Chemical Brothers
  • "Golden" - David Guetta e HUNTR/X (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

  • Melhor Performance Country Solo

Vencedor: "Bad As I Used To Be" - "F1"

  • "Nose On The Grindstone" - Tyler Childers
  • "Good News" - Shaboozey
  • "I Never Lie" - Zach Top
  • "Somewhere Over Laredo" - Lainey Wilson

  • Melhor Performance de Rap Melódico

Vencedor: "Luther" - Kendrick Lamar com SZA

  • "Proud Of Me" - Fridayy Featuring Meek Mill
  • "Wholeheartedly" -JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
  • "WeMaj" - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
  • "Somebody Loves Me" - PartyNextDoor e Drake

