BAHIA

Donos de supermercado são alvo de investigação por sonegar R$ 65 milhões em impostos

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul do estado

Esther Morais

Publicado em 27 de maio de 2025 às 06:49

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

Um grupo empresarial do setor supermercadista é alvo da ‘Operação Galardão’, deflagrada na manhã desta terça-feira (27) por suspeita de sonegar ao Estado da Bahia cerca de R$ 65 milhões em impostos (ICMS). >

Já foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul do Estado, e a Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a fim de garantir a recuperação dos valores sonegados. >

Foi cumprida ainda ordem judicial de colocação de tornozeleiras eletrônicas em dois empresários, principais investigados da Operação. >

‘Operação Galardão’ é deflagrada contra grupo empresarial apontado por sonegar R$ 65 mi em impostos 1 de 3

Conforme as apurações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias por meio da omissão de registro de operações de vendas de mercadorias efetivadas sem emissão de nota fiscal, utilização indevida de créditos fiscais e prestação de informações falsas à administração tributária com o objetivo de reduzir ICMS. >

O esquema criminoso envolvia abandono de empresas com débitos tributários que eram sucedidas por outras, constituídas em nome de familiares e laranjas. >

Investigações recentes da Força-Tarefa do Comitê Interinstitucional de Ativos (Cira) em Itabuna apontaram que os dois empresários teriam liquidado, nos últimos meses, uma das empresas sonegadoras e aberto uma nova no mesmo endereço em nome de familiar, com semelhante nome fantasia, mas com razão social diversa, em evidente sucessão empresarial fraudulenta, deixando débito de mais de R$ 65 milhões com o Estado da Bahia. >

A operação contou na Bahia com a participação de seis promotores de Justiça, 11 delegados de Polícia, 33 policiais do Draco, oito servidores do Fisco Estadual, seis servidores do MPBA, e quatro policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz). >