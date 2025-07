VAGA NO ENSINO SUPERIOR

Enem 2025: número de inscritos é 11% maior que edição anterior; Bahia tem 428 mil candidatos

Balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (23)

A Bahia contabilizou 428.019 inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 136.284 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 103.317 confirmaram a participação (75,81%). Do total de inscritos no estado, 319.518 são isentos e 108.501, pagantes. >