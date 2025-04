BAHIA

Empresas de pescado têm inscrições canceladas por sonegar impostos; fraude ultrapassa R$ 1,8 milhão

Irregularidades foram constatadas pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), durante a Operação Pescado

Tharsila Prates

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:31

Operação Pescado na Bahia Crédito: Divulgação/ Sefaz

Duas empresas que operavam de forma irregular no comércio de pescados tiveram suas inscrições canceladas pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA). Além de funcionarem em endereço diferente do constante no cadastro, atuando como empresas fictícias, elas vinham realizando compras interestaduais e emitindo notas fiscais que eram canceladas após a sua emissão e circulação.>

De acordo com a Sefaz-BA, era clara a intenção de sonegar o recolhimento do ICMS. Ainda segundo a pasta, a fraude já havia ultrapassado o valor de R$ 1,8 milhão em vendas, ao longo de quatro anos. >

A fraude foi detectada pelo fisco durante a Operação Pescado, que apreendeu ao todo 61,5 toneladas de mercadorias, incluindo camarão fresco e outros produtos. Após a emissão dos autos de infração relativos às irregularidades encontradas, até agora o fisco já recuperou cerca de R$ 300 mil em impostos devidos.>

De acordo com o coordenador da Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Região Metropolitana, Osvaldo Ribeiro, a ação incluiu ainda a apreensão de duas máquinas de cartão de crédito e débito, conhecidas como POS (point of sale), que estavam em nome de pessoa física e sem CNPJ cadastrado no fisco estadual. O valor da multa para essa irregularidade, também classificada como sonegação fiscal, é de R$ 13.800 por equipamento apreendido. >

Operação Pescado>

A Operação Pescado, realizada de 2 a 15 de abril, fiscalizou centros de abastecimento de Salvador e da Região Metropolitana com o objetivo principal de controlar o fluxo de saída e entrada de cargas no período que antecedeu a Semana Santa, com plantões noturnos nos principais centros de abastecimento da Região Metropolitana. A operação detectou ainda a comercialização irregular de açúcar por estabelecimentos incluídos na ação de fiscalização, o que resultou na apreensão de 32 toneladas do produto.>

O gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Sefaz-BA, Eraldo Santana, ressaltou que o intuito da operação foi coibir a comercialização irregular de mercadorias e a sonegação de impostos e combater a concorrência desleal. “A presença do fisco nesses períodos de grande fluxo no comércio baiano é vital para a manutenção de um sistema tributário justo e eficiente, promovendo a equidade, a transparência e a confiança na economia”.>