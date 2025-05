BRIGA

Funcionário e cliente são flagrados trocando socos em supermercado de Salvador

Rede informou que colaborador foi afastado das atividades

Um funcionário foi afastado das atividades após ser flagrado trocando socos com um cliente no supermercado Assaí Atacadista, no bairro de Mussurunga, em Salvador. >

A gestão do Assaí ainda disse que contribuirá com as investigações assim que as autoridades iniciarem as apurações. >