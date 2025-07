POLÍTICA

Deputado de partido aliado de Lula detona Rui Costa: ‘Dilma de calças’

Parlamentar disse que ministro da Casa Civil "acaba estragando um pouco o diálogo" entre Governo e Congresso

Yan Inácio

Publicado em 9 de julho de 2025 às 15:30

Deputado federal Cezinha de Madureira Crédito: Cláudio Araújo

O deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) criticou o ministro da Casa Civil Rui Costa e o chamou de “Dilma de calças” durante entrevista à CNN nesta quarta-feira (9). >

“Existem pautas que não dá para colocar no colo da articulação [do governo] e sim da Casa Civil, onde hoje temos uma Dilma de calças no Palácio do Planalto, que acaba estragando um pouco esse diálogo”, disse o parlamentar.>

Madureira é filiado ao PSD, partido que integra a base parlamentar do presidente Lula (PT) no Congresso Nacional e que possui ministros indicados no atual governo. A crítica foi feita em meio a um impasse entre o Governo e o Congresso sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).>

No último dia 4, o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu dois decretos do governo que elevavam as alíquotas do IOF, além do decreto legislativo que anulava os do governo. Uma reunião de conciliação entre o Executivo e o Legislativo foi marcada para o dia 15 de junho.>

Na sua fala, o parlamentar do PSD também se referiu a uma reunião em Brasília nesta terça (8), com representantes do Executivo e do Legislativo, na qual participaram os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União), além dos ministros Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda), e parlamentares.>