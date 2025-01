MÁ FAMA

'Rui Costa é um homem que todos os ministros detestam', afirma o senador Ciro Nogueira

Presidente do PP fez críticas à postura do ministro da Casa Civil

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP (Progressistas), foi taxativo quanto a fama do ministro da Casa Civil, Rui Costa, no governo federal: "É um homem que todos os ministros detestam. Não coordena nada no governo”, disse em entrevista a jornalista Andréia Sadi, na GloboNews, nesta quinta-feira (30). >