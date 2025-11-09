'Hegemonia': Bahia celebra hexa feminino após triunfo diante do Vitória na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:02
Invictas e dominantes do início ao fim, as Mulheres de Aço levantaram mais uma taça neste sábado (8). O Bahia venceu o rival Vitória por 2 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e confirmou o hexacampeonato baiano feminino. A equipe já tinha a vantagem do empate, conquistada com o triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Barradão.
O título estadual de 2025 se soma às conquistas anteriores de 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 - não houve edição em 2020 -, consolidando o domínio tricolor na modalidade. Nas redes sociais, o tricolor baiano celebrou. "HEGEMONIA. Hexa é luxo".
Bahia comemorou hexa feminino
A conquista representa a coroação de uma temporada histórica. O Bahia foi o primeiro clube do Nordeste a alcançar o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino, caindo apenas nas quartas de final, diante do Corinthians. O time também fez história na Copa do Brasil, chegando à semifinal logo em sua estreia no torneio, onde foi eliminado pela Ferroviária.
A campanha no estadual foi impecável: 11 vitórias em 11 jogos, com 88 gols marcados e apenas dois sofridos. Entre os resultados expressivos, destaca-se a goleada por 28 a 0 sobre o Botafogo-BA, o maior placar da história do Bahia em qualquer categoria. Veja outros números da campanha histórica, divulgados pelo Bahia.