BAIANÃO FEMININO

'Hegemonia': Bahia celebra hexa feminino após triunfo diante do Vitória na Fonte Nova

Resultado da final confirmou campanha histórica e perfeita do Esquadrão

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:02

Bahia conquistou hexa estadual no feminino Crédito: Letícia Martins/EC bahia

Invictas e dominantes do início ao fim, as Mulheres de Aço levantaram mais uma taça neste sábado (8). O Bahia venceu o rival Vitória por 2 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e confirmou o hexacampeonato baiano feminino. A equipe já tinha a vantagem do empate, conquistada com o triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Barradão.

O título estadual de 2025 se soma às conquistas anteriores de 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 - não houve edição em 2020 -, consolidando o domínio tricolor na modalidade. Nas redes sociais, o tricolor baiano celebrou. "HEGEMONIA. Hexa é luxo".

Bahia comemorou hexa feminino 1 de 24

A conquista representa a coroação de uma temporada histórica. O Bahia foi o primeiro clube do Nordeste a alcançar o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino, caindo apenas nas quartas de final, diante do Corinthians. O time também fez história na Copa do Brasil, chegando à semifinal logo em sua estreia no torneio, onde foi eliminado pela Ferroviária.