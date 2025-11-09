Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Hegemonia': Bahia celebra hexa feminino após triunfo diante do Vitória na Fonte Nova

Resultado da final confirmou campanha histórica e perfeita do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:02

Bahia conquistou hexa estadual no feminino
Bahia conquistou hexa estadual no feminino Crédito: Letícia Martins/EC bahia

Invictas e dominantes do início ao fim, as Mulheres de Aço levantaram mais uma taça neste sábado (8). O Bahia venceu o rival Vitória por 2 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e confirmou o hexacampeonato baiano feminino. A equipe já tinha a vantagem do empate, conquistada com o triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Barradão.

O título estadual de 2025 se soma às conquistas anteriores de 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 - não houve edição em 2020 -, consolidando o domínio tricolor na modalidade. Nas redes sociais, o tricolor baiano celebrou. "HEGEMONIA. Hexa é luxo". 

Bahia comemorou hexa feminino

Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
Bahia conquistou hexa no Campeonato Baiano feminino por Letícia Martins e Mauricio Simões/EC Bahia
1 de 24
Bahia conquistou hexa estadual no feminino por Letícia Martins/EC bahia

A conquista representa a coroação de uma temporada histórica. O Bahia foi o primeiro clube do Nordeste a alcançar o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino, caindo apenas nas quartas de final, diante do Corinthians. O time também fez história na Copa do Brasil, chegando à semifinal logo em sua estreia no torneio, onde foi eliminado pela Ferroviária.

A campanha no estadual foi impecável: 11 vitórias em 11 jogos, com 88 gols marcados e apenas dois sofridos. Entre os resultados expressivos, destaca-se a goleada por 28 a 0 sobre o Botafogo-BA, o maior placar da história do Bahia em qualquer categoria. Veja outros números da campanha histórica, divulgados pelo Bahia.

Tags:

Ecbahia

Mais recentes

Imagem - Ceni valoriza empate no final com Inter e elogia Tiago: 'Tem ajudado muito'

Ceni valoriza empate no final com Inter e elogia Tiago: 'Tem ajudado muito'
Imagem - Veja em qual canal vai passar Vitória x Botafogo ao vivo

Veja em qual canal vai passar Vitória x Botafogo ao vivo
Imagem - João Fonseca mantém posição no ranking mesmo sem jogar e terminará temporada no top-30

João Fonseca mantém posição no ranking mesmo sem jogar e terminará temporada no top-30

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
03

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos