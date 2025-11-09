SÉRIE A

Veja em qual canal vai passar Vitória x Botafogo ao vivo

Válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, as equipes se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:00

Último confronto entre Botafogo x Vitória terminou empatado Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento após 14 rodadas. Agora, com 34 pontos, o time ocupa a 16ª colocação, um ponto acima do Santos.

Apesar do bom momento, o técnico Jair Ventura terá sérios problemas defensivos: Camutanga está suspenso, Edu cumpre protocolo de concussão e Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, só poderia atuar mediante pagamento de multa contratual. Além disso, Baralhas e Dudu também estão suspensos.

O time ainda conta com vários desfalques no departamento médico, como Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri.

Botafogo

O Glorioso, por sua vez, vem de uma vitória convincente sobre o Vasco por 3 a 0 e ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação à Libertadores, com 51 pontos.

O técnico Davide Ancelotti também lida com baixas importantes: Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes seguem em recuperação no departamento médico.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Ricardo Ryller (Pepê) e Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Botafogo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025

Rodada: 33ª

Data: Domingo, 9 de novembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)