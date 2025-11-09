Veja em qual canal vai passar Vitória x Botafogo ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:00
Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
Desfalques do Vitória para a partida contra o Botafogo
O Leão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento após 14 rodadas. Agora, com 34 pontos, o time ocupa a 16ª colocação, um ponto acima do Santos.
Apesar do bom momento, o técnico Jair Ventura terá sérios problemas defensivos: Camutanga está suspenso, Edu cumpre protocolo de concussão e Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, só poderia atuar mediante pagamento de multa contratual. Além disso, Baralhas e Dudu também estão suspensos.
O time ainda conta com vários desfalques no departamento médico, como Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri.
O Glorioso, por sua vez, vem de uma vitória convincente sobre o Vasco por 3 a 0 e ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação à Libertadores, com 51 pontos.
O técnico Davide Ancelotti também lida com baixas importantes: Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes seguem em recuperação no departamento médico.
Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Ricardo Ryller (Pepê) e Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti
Jogo: Vitória x Botafogo
Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025
Rodada: 33ª
Data: Domingo, 9 de novembro de 2025
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador - BA
Onde assistir: Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)