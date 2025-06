REFORÇO INTERNACIONAL

Da Inglaterra ao Brasil, novo gringo do Vitória mira rápida adaptação ao país: 'Gosto de desafios'

Português Rúben Rodrigues foi apresentado pelo Leão nesta segunda-feira (30)

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:14

Rúben Rodrigues foi apresentado oficialmente como novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Adaptação. Essa é a palavra que vai definir os primeiros momentos de Rúben Rodrigues com a camisa do Vitória. Em um novo país e em uma nova cultura, o meia português precisará de tempo para se adaptar ao novo clube. Essa adaptação, segundo o próprio jogador, não deve demorar. Foi dessa forma que o novo reforço do Leão comentou sua chegada ao Brasil durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (30).>

Eu sempre gosto de novos desafios. Estava na Holanda, fui para a Inglaterra sozinho e me adaptei bem. Queria uma coisa diferente, mais familiar. Olhei para Portugal, depois para o Brasil. Achei que era o momento de me mostrar fora da Europa. E como um teste para mim também. Vi que é muito diferente da Europa, muito melhor. Queria estar aqui. Rúben Rodrigues Jogador do Vitória

Embora tenha nascido em Portugal, Ruben Rodrigues construiu toda sua trajetória no futebol longe do país natal. Mudou-se ainda criança para a Holanda aos quatro anos, onde cresceu próximo a Eindhoven e iniciou sua formação nas categorias de base de clubes locais como Wilhelmina ’08, VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. >

Seu melhor momento no futebol holandês aconteceu na temporada 2019/2020, quando se destacou com 12 gols e sete assistências em 27 partidas pelo De Treffers. Antes de chegar à Toca do Leão, passou as últimas seis temporadas europeias defendendo clubes ingleses. Agora, pela primeira vez na carreira, o jogador vai ter a oportunidade de jogar em um país que fale seu idioma nativo.>

"Quanto tempo vai demorar [para se adaptar] nunca se sabe. Sou um jogador que me adapto bem. Não demorou muito na Inglaterra. O futebol inglês é muito diferente, mas posso trazer um pouco que tenho. [...] A adaptação vai ser difícil no começo, mas estou ansioso para começar", deu o recado.>

Fluente em holandês, inglês e português, o atleta de 28 anos é torcedor do Benfica e disse, em entrevista ao canal do Notts County, que tinha como um de seus sonhos defender a equipe de coração e atuar na MLS, a liga estadunidense de futebol. Na chegada ao Barradão, o jogador explicou a confusão em torno de sua nacionalidade e que a vontade de jogar nos Estados Unidos já passou.>

Eu só tenho uma nacionalidade. Sou português. As pessoas pensam que eu também sou holandês. Não sabia que Depay [do Corinthians] era o único holandês aqui. Estou muito orgulhoso. Quando mais jovem queria jogar na América Rúben Rodrigues Jogador do Vitória

Meia de criação, o novo jogador do Vitória é um camisa 10 clássico, ambidestro, que se conecta bem com o centroavante e oferece apoio ofensivo. No Leão, o europeu vai encontrar a concorrência de Matheuzinho, titular da equipe desde 2023. Apesar de ocuparem a mesma faixa do campo, ele acredita que pode atuar em conjunto com o camisa 30.>

"Todo mundo sabe que ele [Matheuzinho] é um jogador diferente. Ele é um jogador que atua como extremo esquerdo para dentro. Eu acho que dá para trabalhar nós dois. [...] Eu sempre tento estar perto do gol, um número 10 que ataca e defende. Eu gosto de pressionar, ajudar a roubar a bola. É o que eu quero e que o treinador pediu. Prefiro jogar no centro, mas que possa flutuar pela esquerda, pela direita", explicou.>

Precisando passar por um período de recondicionamento físico, Rúben Rodrigues não esconde a expectativa de entrar em campo com a camisa do Vitória. O jogador diz esperar estar pelo menos no banco diante do Internacional, no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

"Minha expectativa é alta. Já vi o nível dos treinos, os jogadores são muito bons. É um pouco diferente da Inglaterra, que é mais bola longo, físico. É um pouco difícil, mas vou me adaptar. Vou precisar de um pouco de tempo porque fiquei oito semanas fora. Vou precisar de um pouco de tempo, ficar mais forte", disse.>