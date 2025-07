NOVO BENEFÍCIO

Vitória anuncia TV Vitória+ gratuito para sócio-torcedores

A partir de agora, todos os sócios "Sou Mais Vitória" terão acesso gratuito à extensão do canal do Leão no YouTube

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de julho de 2025 às 18:05

TV Vitória+ Crédito: Reprodução

O Esporte Clube Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira (1º), uma novidade para os torcedores cadastrados no programa de sócio-torcedor “Sou Mais Vitória”. A partir de agora, todos os associados, independentemente do plano escolhido, terão acesso gratuito à plataforma TV Vitória+, que reúne conteúdos exclusivos sobre os bastidores do clube. >

A iniciativa tem como objetivo estreitar ainda mais a relação entre o Leão e sua torcida, oferecendo uma cobertura diferenciada da rotina rubro-negra. Entre os conteúdos disponíveis estão transmissões ao vivo de treinos, bastidores da Toca do Leão, anúncios em primeira mão, sorteios e experiências VIP. Os sócios receberão por e-mail os links com as novidades sempre que houver uma nova publicação na plataforma.>

Experiências exclusivas te esperam na TV Vitória+! Tudo o que você precisa para estar ainda mais perto do Leão! ?



▶️ Arrasta pro lado e confira! ?⚫



? Acesse o canal da TV Vitória no YouTube se torne um membro!#PegaLeão #PorNossaHistória #TvVitória+ pic.twitter.com/7ynEF5atvZ — EC Vitória (@ECVitoria) July 1, 2025

A TV Vitória+ é uma extensão da TV Vitória, canal oficial do clube no YouTube, por meio do plano de sócios da plataforma. Os planos variam de R$ 3,99 (Arquibancada) a R$ 11,99 (Cadeira) por mês e trazem materiais exclusivos para os assinantes, como entrevistas inéditas, análises táticas, conteúdos especiais com jogadores e participação direta dos torcedores por meio de enquetes e envio de perguntas. Enquanto isso, os valores dos planos de sócio-torcedor “Sou Mais Vitória”, custam entre R$ 10 e R$ 120. >