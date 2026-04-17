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Pedro Bial vai apresentar o BBB 26? Morte de Oscar Schmidt levanta dúvidas sobre Tadeu Schmidt na reta final

Público passou a cogitar retorno do ex-apresentador após falecimento de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:49

Pedro Bial
Pedro Bial Crédito: Reprodução

A morte de Oscar Schmidt, confirmada nesta sexta-feira (17), provocou comoção nacional e também abriu uma dúvida entre fãs do BBB 26: Pedro Bial pode voltar ao reality para substituir Tadeu Schmidt nos últimos dias da temporada?

O nome de Bial rapidamente ganhou força nas redes sociais após a notícia do falecimento de Oscar, irmão de Tadeu. A poucos dias da grande final, internautas passaram a questionar se o atual apresentador seguirá normalmente no comando do programa ou se poderá se afastar para viver o luto com a família.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos em São Paulo. Considerado um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, ele deixa legado marcante dentro e fora das quadras.

A morte do ex-atleta causou forte repercussão entre artistas, esportistas, jornalistas e fãs.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
1 de 6
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

Ao longo da carreira, Tadeu Schmidt falou em diversas ocasiões sobre a admiração pelo irmão mais velho. A relação entre os dois sempre foi marcada por carinho público e respeito mútuo.

Oscar era frequentemente citado por Tadeu como referência de disciplina, talento e força pessoal.

Com a reta final do BBB 26 em andamento, parte do público passou a sugerir o retorno de Pedro Bial, apresentador que comandou o reality por muitos anos e se tornou um símbolo da atração.

Nas redes sociais, telespectadores apontaram que o jornalista seria um nome natural caso a Globo precisasse de uma solução emergencial.

Até o momento, porém, não existe qualquer confirmação oficial sobre mudança no comando do programa.

O CORREIO entrou em contato com a assessoria do BBB 26 para questionar se Tadeu Schmidt seguirá normalmente à frente do reality ou se existe possibilidade de afastamento temporário após a morte do irmão.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O texto será atualizado assim que a emissora responder aos contatos.

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