TELEVISÃO

Pedro Bial vai apresentar o BBB 26? Morte de Oscar Schmidt levanta dúvidas sobre Tadeu Schmidt na reta final

Público passou a cogitar retorno do ex-apresentador após falecimento de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:49

Pedro Bial Crédito: Reprodução

A morte de Oscar Schmidt, confirmada nesta sexta-feira (17), provocou comoção nacional e também abriu uma dúvida entre fãs do BBB 26: Pedro Bial pode voltar ao reality para substituir Tadeu Schmidt nos últimos dias da temporada?

O nome de Bial rapidamente ganhou força nas redes sociais após a notícia do falecimento de Oscar, irmão de Tadeu. A poucos dias da grande final, internautas passaram a questionar se o atual apresentador seguirá normalmente no comando do programa ou se poderá se afastar para viver o luto com a família.

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos em São Paulo. Considerado um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, ele deixa legado marcante dentro e fora das quadras.

A morte do ex-atleta causou forte repercussão entre artistas, esportistas, jornalistas e fãs.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

Ao longo da carreira, Tadeu Schmidt falou em diversas ocasiões sobre a admiração pelo irmão mais velho. A relação entre os dois sempre foi marcada por carinho público e respeito mútuo.

Oscar era frequentemente citado por Tadeu como referência de disciplina, talento e força pessoal.

Com a reta final do BBB 26 em andamento, parte do público passou a sugerir o retorno de Pedro Bial, apresentador que comandou o reality por muitos anos e se tornou um símbolo da atração.

Nas redes sociais, telespectadores apontaram que o jornalista seria um nome natural caso a Globo precisasse de uma solução emergencial.

Até o momento, porém, não existe qualquer confirmação oficial sobre mudança no comando do programa.

O CORREIO entrou em contato com a assessoria do BBB 26 para questionar se Tadeu Schmidt seguirá normalmente à frente do reality ou se existe possibilidade de afastamento temporário após a morte do irmão.