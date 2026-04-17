MAIS UMA VEZ...

Leandro Boneco passa mal durante Prova do Finalista do BBB 26 e preocupa fãs

Brother voltou a apresentar mal-estar em momento decisivo do reality; participante já havia enfrentado problema recente

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:30

Leandro Boneco passou mal durante a Prova do Finalista do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A reta final do BBB 26 ganhou clima de preocupação nesta sexta-feira (17). Durante a intensa Prova do Finalista, Leandro Boneco passou mal novamente e chamou atenção do público que acompanhava a dinâmica ao vivo.

O episódio acontece em um dos momentos mais decisivos da temporada e reacende alerta sobre o estado físico do brother, que já havia apresentado mal-estar no início de abril.

Leandro Boneco participava da disputa que vale vaga direta na final do reality quando demonstrou sinais de indisposição.

Leandro (BBB 26) 1 de 20

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs passaram a comentar a resistência do participante e pedir atenção da produção. Até o momento, a TV Globo não detalhou oficialmente o quadro de saúde do brother.

O novo susto acontece poucas semanas após Leandro já ter enfrentado um mal-estar dentro da casa, ainda na primeira semana de abril. Na ocasião, o episódio também mobilizou espectadores e gerou preocupação entre torcidas.

A Prova do Finalista deste ano mistura resistência física, concentração e memória, exigindo alto desgaste dos jogadores restantes.

Com horas de duração e etapas sucessivas, a dinâmica acontece em plena reta final, quando os participantes já acumulam desgaste emocional e físico de meses de confinamento.