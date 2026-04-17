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Leandro Boneco passa mal durante Prova do Finalista do BBB 26 e preocupa fãs

Brother voltou a apresentar mal-estar em momento decisivo do reality; participante já havia enfrentado problema recente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:30

Leandro Boneco passou mal durante a Prova do Finalista do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A reta final do BBB 26 ganhou clima de preocupação nesta sexta-feira (17). Durante a intensa Prova do Finalista, Leandro Boneco passou mal novamente e chamou atenção do público que acompanhava a dinâmica ao vivo.

O episódio acontece em um dos momentos mais decisivos da temporada e reacende alerta sobre o estado físico do brother, que já havia apresentado mal-estar no início de abril.

Leandro Boneco participava da disputa que vale vaga direta na final do reality quando demonstrou sinais de indisposição.

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Esposa de Leandro Boneco do BBB 26 se pronuncia após Edilson Capetinha chamá-lo de analfabeto por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Edilson Capetinha chama Leandro Boneco de analfabeto no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
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Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs passaram a comentar a resistência do participante e pedir atenção da produção. Até o momento, a TV Globo não detalhou oficialmente o quadro de saúde do brother.

O novo susto acontece poucas semanas após Leandro já ter enfrentado um mal-estar dentro da casa, ainda na primeira semana de abril. Na ocasião, o episódio também mobilizou espectadores e gerou preocupação entre torcidas.

A Prova do Finalista deste ano mistura resistência física, concentração e memória, exigindo alto desgaste dos jogadores restantes.

Com horas de duração e etapas sucessivas, a dinâmica acontece em plena reta final, quando os participantes já acumulam desgaste emocional e físico de meses de confinamento.

Parte do público elogiou a persistência do brother, enquanto outros pediram que a produção acompanhe de perto a condição do participante.

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