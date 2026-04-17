Leandro Boneco passa mal durante Prova do Finalista do BBB 26 e preocupa fãs

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:30
A reta final do BBB 26 ganhou clima de preocupação nesta sexta-feira (17). Durante a intensa Prova do Finalista, Leandro Boneco passou mal novamente e chamou atenção do público que acompanhava a dinâmica ao vivo.
O episódio acontece em um dos momentos mais decisivos da temporada e reacende alerta sobre o estado físico do brother, que já havia apresentado mal-estar no início de abril.
Leandro Boneco participava da disputa que vale vaga direta na final do reality quando demonstrou sinais de indisposição.
Leandro (BBB 26)
A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs passaram a comentar a resistência do participante e pedir atenção da produção. Até o momento, a TV Globo não detalhou oficialmente o quadro de saúde do brother.
O novo susto acontece poucas semanas após Leandro já ter enfrentado um mal-estar dentro da casa, ainda na primeira semana de abril. Na ocasião, o episódio também mobilizou espectadores e gerou preocupação entre torcidas.
A Prova do Finalista deste ano mistura resistência física, concentração e memória, exigindo alto desgaste dos jogadores restantes.
Com horas de duração e etapas sucessivas, a dinâmica acontece em plena reta final, quando os participantes já acumulam desgaste emocional e físico de meses de confinamento.
Parte do público elogiou a persistência do brother, enquanto outros pediram que a produção acompanhe de perto a condição do participante.